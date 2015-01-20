В Крыму задержали собиравшего данные о Черноморском флоте агента СБУ

Сотрудники ФСБ России задержали на территории полуострова Крым агента Службы безопасности Украины (СБУ), передававшего информацию об объектах Черноморского флота. Соответствующие данные журналистам представители представители прес-сслужбы регионального управления российских силовых структур по Крыму и Севастополю. Специалисты из силового ведомства уточнили, что пресечена противоправная деятельность молодого человека 1993 года рождения из Ялты.
Инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора посредством интернет-мессенджера Telegram инициативно передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота РФ.
УФСБ РФ по региону
Фото и видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
