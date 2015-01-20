В Крыму задержали собиравшего данные о Черноморском флоте агента СБУ

Силовики рассказали о пресечении работы жителя Ялты на украинского куратора.

Сотрудники ФСБ России задержали на территории полуострова Крым агента Службы безопасности Украины (СБУ), передававшего информацию об объектах Черноморского флота. Соответствующие данные журналистам представители представители прес-сслужбы регионального управления российских силовых структур по Крыму и Севастополю. Специалисты из силового ведомства уточнили, что пресечена противоправная деятельность молодого человека 1993 года рождения из Ялты.

Инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора посредством интернет-мессенджера Telegram инициативно передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота РФ. УФСБ РФ по региону

Фото и видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю