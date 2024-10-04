  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:08
296
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ: боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного

0 0

Подозреваемый рассказал о своем задании по теракту в столице России.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины был направлен в Москву для убийства высокопоставленного российского военнослужащего путем подрыва электроскутера около бизнес-центра. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. Ранее силовое ведомство страны сообщило о задержании двух иностранных граждан из Украины и Молдавии, а также нашего соотечественника по уголовному делу о попытке совершения теракта в столице с помощью заминированного электроскутера.

Установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего.

ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве пояснили, что  сначала подозреваемый по команде украинского куратора изъял из схрона компоненты взрывного устройства, затем собрал СВУ с поражающими элементами, которое в итоге разместил в багажнике электроскутера.

Пресечена деятельность организаторов Telegram-каналов для манипуляций фондовым рынком.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: покушение на убийство, регионы, фсб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии