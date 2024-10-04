ФСБ: боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного

Подозреваемый рассказал о своем задании по теракту в столице России.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины был направлен в Москву для убийства высокопоставленного российского военнослужащего путем подрыва электроскутера около бизнес-центра. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. Ранее силовое ведомство страны сообщило о задержании двух иностранных граждан из Украины и Молдавии, а также нашего соотечественника по уголовному делу о попытке совершения теракта в столице с помощью заминированного электроскутера.

Установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве пояснили, что сначала подозреваемый по команде украинского куратора изъял из схрона компоненты взрывного устройства, затем собрал СВУ с поражающими элементами, которое в итоге разместил в багажнике электроскутера.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России