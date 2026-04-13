Пресечена деятельность организаторов Telegram-каналов для манипуляций фондовым рынком

СК, СК и МВД провели совместную операцию по задержанию подозреваемых.

Сотрудники российских спецслужб во взаимодействии со Следственным комитетом и российскими правоохранительными органами пресекли деятельность троих граждан, использовавших Telegram-каналы для манипулирования ценными бумагами на Московской бирже. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ (1985 г. р., 1997 г. р., 1998 г. р.), организаторов Telegram-каналов "РынкиДеньгиВласть|РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ", причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком. ЦОС ФСБ РФ

Оперативники из надзорного ведомства пояснили, что в период с 2023 по 2024 год фигуранты уголовного дела воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Финансовые сделки сопровождалось публикациями в принадлежащих им каналах в иностранном мессенджере. В поста сдержался призыв к аудитории покупать или продавать активы. Такими действиями злоумышленники существенно изменяли котировки отечественных ценных бумаг на фондовом рынке. Фигурантами расследования извлечен преступный доход в особо крупном размере. Силовики зафиксировали свыше 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами в отношении 19 крупных отечественных компаний.

