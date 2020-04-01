Троих членов банды Басаева задержали за нападения в 1999 году

Следствием устанавливается причастность подозреваемых совершению иных преступлений, также принимаются меры по установлению других участников банд.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали на территории Астраханской и Московской областях трех бывших участников бандитских формирований Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям на Дагестан в августе 1999 года, а также атаке на шестую роту псковских десантников возле селения Улус-Керт Шатойского района Чечни в феврале 2000 года. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сформирована неопровержимая доказательная база участия граждан России Халилова Хадиса и Алиева Али 1975 годов рождения в вооруженном вторжении в Республику Дагестан, а также Болтиева Турко 1974 г. р. - в банднападении на псковских десантников. ЦОС ФСБ России

Пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко объяснила прессе, что Алиев и Халилов в составе банды в ночь на 3 августа 1999 года приняли участие в вооруженном нападении на пост федеральных сил в местности Дача Цумадинского района Дагестана. А 29 февраля 2000 года Болтиев в составе преступной объединенной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Криминальный эпизод зафиксирован в горно-лесистой местности, расположенной в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Сейчас фигурантам расследования предъявлены обвинения по части 3 статьи 279, части 2 статьи 209 и статье 317 УК РФ. Задержанные отправлены под стражу по решению судебной инстанции.

Фото и видео: МВД Медиа