На Ставрополье задержан еще один участник нападения на Дагестан в 1999 году

Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено из-за их смерти.

Местного жителя из Ставропольского края Алиби Яипкаева российские силовые структуры задержали по уголовном уделу о нападении на российских военнослужащих в Дагестане. Преступление было совершено еще в августе 1999 года. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь бойца. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ РФ, а также официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В надзорном ведомстве заметили, что по решению судебной инстанции фигурант расследования сейчас находится под арестом.

В СК РФ уверены, что подозреваемый Алиби Яипкаев входил в банду Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. В рамках организованной преступной группы мужчина якобы "принял активное участие в вооруженном мятеже" в Ботлихском районе. Он совершил посягательства на жизнь военнослужащих, которые проводили на участке контртеррористическую операцию. Ранее стало известно о том , что в нападении в Ботлихском районе участвовали около одной тысячи членов вооруженной банды Басаева и Хаттаба. По данным Следственного комитета, при перестрелке жертвами трагедии стали 33 военнослужащих, еще 34 человека пострадали. Ряд фигурантов уголовного дела были объявлены в федеральный и международный розыск. Преследование в отношении семи боевиков, включая и самого Басаева, прекращено в виду их гибели.

Член банды Басаева и Хаттаба получил 9 лет за нападение на военных в Дагестане в 1999 году.

