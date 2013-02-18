Член банды Басаева и Хаттаба получил 9 лет за нападение на военных в Дагестане в 1999 году

Мужчина был задержан 22 сентября 2021 года.

Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам заключения члена банды Басаева Альберта Елакаева, участвовавшего в нападениях на российских военнослужащих в 1999 году в Ботлихском районе Республики Дагестан. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ России и официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко. Вина подозреваемого была доказана по статьям за участие в устойчивой вооруженной группе, активном участии в вооруженном мятеже, а также посягательстве на жизнь военнослужащих.

Елакаев признан виновным в инкриминируемых преступлениях и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. пресс-служба СК РФ

В надзорном ведомстве указали, что не позже июля 1999 года Елакаев добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В августе 1999 года мужчина в состав криминальной группировки с численностью не менее одной тысячи человек с автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами принял активное участие в вооруженном мятеже. Злоумышленники напали на Ботлихский район в Дагестане. В результате трагедии 33 человека погибли и были ранены 34 военнослужащих.

Напомним, что ранее было прекращено уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе самого Басаева, из-за их гибели. Остальные фигуранты расследования все еще объявлены в федеральный и международный розыски.

Фото: Следственный комитет России