Гостиницы в Дагестане работают штатно на фоне непогоды в регионе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии.

Отмечается, что глава республики Сергей Меликов ввел режим ЧС в нескольких районах, включая Махачкалу, из-за сильных ливней, которые накрыли регион. При этом массовых отказов от туров не наблюдается. Туристы продолжают приезжать в Дагестан.

По данным оператора "Дельфин", из 30 туристов, прилетающих в республику на неделе, никто не отказался от поездки. В "Интуристе" сообщили, что ситуация в Махачкале и Дербенте не повлияла на проведение экскурсий, которые проходят в штатном режиме.

Ранее Минпросвещения опровергло данные о планах ввести второй обязательный иностранный язык в школах.

Фото: pxhere.com