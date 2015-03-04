Двух участников нападения на роту псковских десантников в Чечне осудили спустя 25 лет

Жители КБР получили сроки заключения в виде 14 и 17 лет лишения свободы.

Южный окружной военный суд вынес приговор еще двум участникам банды Шамиля Басаева на шестую роту псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики в феврале 2000 года. Соответствующими данными поделились специалисты Центра общественных связей ФСБ РФ и официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко. Известно, что осуждены местный житель из Баксана Кабардино-Балкарской республики Казанчев Асланбек 1971 года рождения и житель города Чегема Батыров Анзор 1980 года рождения. Мужчины признаны виновными по части 2 статьи 209, статье 279, статье 317 УК РФ. Речь идет о вооруженном мятеже участии в банде, посягательстве на жизнь военнослужащих. Фигуранты уголовного дела получили наказание в виде 17 и 14 лишения свободы соответственно.

В ходе совместной работы со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России, не понесших за это уголовного наказания. В июне 2023 года сотрудниками ФСБ России указанные лица задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что атака на псковских десантников длилась до утра 1 марта 2000 года. Жертвами трагедии стали 84 военнослужащих, еще четверым бойцам злоумышленники нанесли ранения различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек на Верхнем Суздальском озере.

Фото и видео: Следственный комитет, ЦОС ФСБ РФ