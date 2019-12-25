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Sohu: Россия может организовать западню для кораблей НАТО в Азовском море
Сегодня, 12:08
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lesjasap

Sohu: Россия может организовать западню для кораблей НАТО в Азовском море

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В СМИ оценили планы Киева по созданию базы ВМС для НАТО.

Sohu: Россия может организовать западню для кораблей НАТО в Азовском море. Китайские журналисты оценили возможности Киева по формированию военно-морской базы для Североатлантического альянса в регионе. По мнению авторов материала, это может привести к негативным для Украины последствиям.

Эксперты полагают, что Украина может попытаться создать России препятствия в Азовском море за счет размещения боевых кораблей НАТО в акватории. Аналитики напомнили, что Россия может организовать западню за судов военного альянса, если их корабли будут проходить в Азовское море через Керченский пролив. Эта территория на данный момент контролируется ВМФ РФ. Предположительно, российские силы могут не разрешить иностранным объектам пройти под Керченским мостом.

Sohu: ВС РФ установили ловушку для флота США на подходе к Петербургу.

Фото: Pixabay.com

Теги: sohu, азовское море, нато
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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