В СМИ оценили планы Киева по созданию базы ВМС для НАТО.

Sohu: Россия может организовать западню для кораблей НАТО в Азовском море. Китайские журналисты оценили возможности Киева по формированию военно-морской базы для Североатлантического альянса в регионе. По мнению авторов материала, это может привести к негативным для Украины последствиям.

Эксперты полагают, что Украина может попытаться создать России препятствия в Азовском море за счет размещения боевых кораблей НАТО в акватории. Аналитики напомнили, что Россия может организовать западню за судов военного альянса, если их корабли будут проходить в Азовское море через Керченский пролив. Эта территория на данный момент контролируется ВМФ РФ. Предположительно, российские силы могут не разрешить иностранным объектам пройти под Керченским мостом.

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