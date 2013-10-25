Sohu: ВС РФ установили ловушку для флота США на подходе к Петербургу

В Китае оценили оборонительные способности России в Балтийском море.

Китайские журналисты из издания Sohu заявили, что Вооруженные силы России установили ловушку для флота США на подходе к Петербургу. Со ссылкой на портал politros.com авторы статьи рассказали, что Военно-морские силы США ожидают серьезные неприятности, если Вашингтон начнет угрожать культурной столице РФ.

Так называемые русские ворота Балтики — это не то место, где американские военные корабли смогут свободно ходить. материал Sohu

Авторы публикации напомнили, что американцы слишком вольготно себя ведут в морских акваториях. В качестве примера журналисты привели ситуации в Черном море, в котором появление боевых кораблей США являются регулярными событиями. На основе анализа экспертов в Пекине пришли к выводу, что США боятся отправлять свои суда к северо-западу России, так как Финский залив неудобен для Вашингтона в маневрировании. В акватории небольшая глубина, а дно усыпано обломками и затопленными в разное время объектами. Кроме этого и естественных препятствий китайцы отметили тот факт, что Россия преуспела за последние года в оборонительных сооружениях на Балтике. Там размещены комплексы "Бал", которые военные могут развернуть за десять минут.

Sohu: ВС РФ эффектно ответили на провокации НАТО в Балтийском море.

Фото: Piter.tv