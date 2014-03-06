Sohu: ВС РФ эффектно ответили на провокации НАТО в Балтийском море

Китайские СМи напомнили о случае с "Дональдом Куком" и бомбардировщиками Су-24.

Китайское издание Sohu считает, что Вооруженные силы РФ эффектно ответили на провокации НАТО в Балтийском море. Аналитики уточнили, что в апреле текущего года пресс-служба Североатлантического альянса опубликовали сведения о том, что в небе над акваторией региона появилась группа боевой авиации из России. Среди воздушных средств якобы были замечены Су-24, несущие ракеты класса "воздух-земля". Самолетам удалось приблизиться к американскому эсминцу "Дональд Кук", проплывающему рядом.

По данным китайских СМИ, на защиту корабля силы НАТО подняли в воздух истребитель F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. При этом Москва заявила, что не нарушала международных норм использования международного воздушного пространства. Альянс согласился с этим заявлением но отметил, что поведение ВС РФ считают опасным. В Sohu полагают, что маневры РФ оправданы и имеют свои причины, так как НАТО регулярно совершает провокации.

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