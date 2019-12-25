Sohu: самолет России заставил опозориться ВМС США

Журналисты отметили случай в небе над Тихим океаном.

Китайское издание Sohu опубликовало мнение обозревателей, в котором утверждается, что все попытки ВМС США перехватить самолеты России оборачиваются фиаско. Один из наиболее ярких эпизодов, по их общему мнению, произошел в небе над Тихим океаном.

Самолетам американского авианосца командование отдало приказ перехватить российский самолет, но выполнить эту задачу у них не получилось. из публикации Sohu

Журналисты отметили, эта ситуация заставила прийти в разочарование капитана судна. По их словам, российский самолет пролетел над авианосцем так быстро, что привел в замешательство экипаж американского судна.

Обозреватели Sohu уверены, все неудачи военных США возникают из-за того, что они не умеют справляться с давлением в критических ситуациях. Этим и пользуются российские летчики.

Ранее перелет российского VIP-самолета ВКС заинтересовал израильских журналистов.

Фото: Минобороны России

