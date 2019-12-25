Sohu: самолет России заставил опозориться ВМС США

Китайское издание Sohu опубликовало мнение обозревателей, в котором утверждается, что все попытки ВМС США перехватить самолеты России оборачиваются фиаско. Один из наиболее ярких эпизодов, по их общему мнению, произошел в небе над Тихим океаном.
Самолетам американского авианосца командование отдало приказ перехватить российский самолет, но выполнить эту задачу у них не получилось.
из публикации Sohu
Журналисты отметили, эта ситуация заставила прийти в разочарование капитана судна. По их словам, российский самолет пролетел над авианосцем так быстро, что привел в замешательство экипаж американского судна.
Обозреватели Sohu уверены, все неудачи военных США возникают из-за того, что они не умеют справляться с давлением в критических ситуациях. Этим и пользуются российские летчики.
Ранее перелет российского VIP-самолета ВКС заинтересовал израильских журналистов.
Фото: Минобороны России
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