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Sohu: самолет России заставил опозориться ВМС США
Сегодня, 8:57
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Sohu: самолет России заставил опозориться ВМС США

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Журналисты отметили случай в небе над Тихим океаном.

Китайское издание Sohu опубликовало мнение обозревателей, в котором утверждается, что все попытки ВМС США перехватить самолеты России оборачиваются фиаско. Один из наиболее ярких эпизодов, по их общему мнению, произошел в небе над Тихим океаном.

Самолетам американского авианосца командование отдало приказ перехватить российский самолет, но выполнить эту задачу у них не получилось.

из публикации Sohu

Журналисты отметили, эта ситуация заставила прийти в разочарование капитана судна. По их словам, российский самолет пролетел над авианосцем так быстро, что привел в замешательство экипаж американского судна.

Обозреватели Sohu уверены, все неудачи военных США возникают из-за того, что они не умеют справляться с давлением в критических ситуациях. Этим и пользуются российские летчики.

Ранее перелет российского VIP-самолета ВКС заинтересовал израильских журналистов.

Фото: Минобороны России
 

Теги: авианосец, ввс россии, вмс сша, китайское издание sohu, российская авиация
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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