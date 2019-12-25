Sina: попытка ВВС США перехватить российский бомбардировщик Ту-160 закончилась провалом

Российский самолет заставил "глотать пыль" истребитель США.

Встреча НАТО с российским бомбардировщиком Ту-160 привела альянс к фиаско. Об этом сообщает издание "ПолитРоссия" со ссылкой на китайское СМИ Sina.

По данным издания, военные провокации НАТО у государственных границ вынуждают Россию жестко на них отвечать.

Журналисты Sina пишут, что ранее США доставили на территорию Норвегии стратегические бомбардировщики для запугивания Северного флота РФ, на что российские военные отправили в этот район бомбардировщики Ту-160. Специалисты заявляют, что эти самолеты могут развивать более двух Махов.

Летчики ВВС США попытались перехватить самолеты России, используя истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Но, по словам обозревателей Sina, Ту-160 оторвался от преследователей, заставив их "глотать пыль".

Довольно неожиданно российские пилоты разогнались и на форсаже начали отрываться от своих преследователей. цитата из материала Sina

Ранее российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик США над Тихим океаном.

Фото: Минобороны России