Американский F-18 поднимался в воздух для сопровождения Ту-142

Силы ТОФ отработали задачи в международном воздушном пространстве.

Американский боевой самолет F-18 Военно-морских сил поднимался в воздух для сопровождения российских дальних противолодочных Ту-142, когда экипаж выполнял плановый полет над Тихим океаном. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Восточного военного округа.

23 апреля пара Ту-142 морской авиации ТОФ выполнила плановый десятичасовой полёт над акваторией Тихого океана. За период выполнения поставленных задач экипажи противолодочных самолетов преодолели около 8 тысяч километров. пресс-служба ВВО

Российские летчики отработали поставленные задачи во время полета над безориентирной местностью и проверили слаженность действий без радиолокационного контроля. На отдельных участках за самолетами наблюдали силы ВМС США. В Тихоокеанском флоте уточнили, что полеты авиации РФ осуществляются в строгом соблюдении использования международного воздушного пространства.

Истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик США над Тихим океаном.

Фото: Минобороны России