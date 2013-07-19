Военные не допустили нарушения госграницы РФ.

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик США над Тихим океаном. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Тихоокеанского флота РФ в отделе информационного обеспечения Восточного военного округа. Известно, что экипаж классифицировал иностранную цель как RC-135 ВВС США. После разворота борта противника самолеты Минобороны РФ вернулись на аэродром базирования.

Аналитики напоминают, что в воздушном пространстве около государственной российской границы регулярно растет активность иностранных полетов. В прошлом году радиотехнические войска выявили на 40% больше бортов-разведчиков, чем в 2019 году. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов целей.

МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном 16 апреля.

Фото: Минобороны России