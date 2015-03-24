  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном
Сегодня, 9:00
90
lesjasap

МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

0 0

Минобороны РФ не допустило нарушения госграницы иностранным самолетом.

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Тихого океана. Об этом рассказали представители Минобороны России. Специалисты уточнили, что иностранный самолет пролетел вдоль всего юго-восточного побережья Камчатки. Воздушная цель определена как  RC-135 Военно-воздушных сил США. 

Для опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США.

пресс-служба Минобороны РФ

Военные не допустили нарушения государственной границы со стороны американского борта. После разворота разведчика от российской территории, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в соответствии с международными требованиями по использованию воздушного пространства.

Напомним, что 10 апреля истребитель МиГ-31 также сопроводил американский самолет-разведчик над Тихим океаном

Фото: Минобороны России

Теги: камчатка, миг-31, минобороны, разведчик, тихий океан
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии