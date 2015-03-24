МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Минобороны РФ не допустило нарушения госграницы иностранным самолетом.

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Тихого океана. Об этом рассказали представители Минобороны России. Специалисты уточнили, что иностранный самолет пролетел вдоль всего юго-восточного побережья Камчатки. Воздушная цель определена как RC-135 Военно-воздушных сил США.

Для опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США. пресс-служба Минобороны РФ

Военные не допустили нарушения государственной границы со стороны американского борта. После разворота разведчика от российской территории, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в соответствии с международными требованиями по использованию воздушного пространства.

Напомним, что 10 апреля истребитель МиГ-31 также сопроводил американский самолет-разведчик над Тихим океаном

Фото: Минобороны России