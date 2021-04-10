RC-135 ВВС США пролетел над нейтральными водами.

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Тихим океаном. Об этом журналистам рассказали представители Национального центра управления обороной. Военные уточнили, что боевой самолет поднялся в воздух из-за приближения экипажа RC-135 Военно-воздушных сил США.

Средствами ПВО над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. пресс-служба Миноброны РФ

Известно, что на сопровождение иностранного самолета поднялся МиГ-31, находящийся на боевой служба Восточного военного округа. Он опознал цель противника, не допустив нарушения государственной границы России. После разворота американского самолета российский истребитель вернулся на базу размещения.

Истребители МиГ-31БМ получили новейшую навигацию для работы в Арктике.

Фото и видео: Минобороны России