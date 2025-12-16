В Южном командовании ВС РФ рассказали о работе по пресечению деятельности наркоторговцев в Тихом океане.

Американские Вооруженные силы нанесли очередной удар по якобы принадлежавшему наркоторговцам судну в акватории Тихого океана. По информации от западных военнослужащих из Южного командования ВС США, жертвами стали трое человек, находившихся на борту, по которому совершался ракетный удар. Местные СМИ добавили, что с начала подобных атак, с осени 2025 года от ударов по катерам погибло свыше 200 человек. Они находились на судах, которые подозреваются Вашингтоном в наркотрафике.

Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов наркотрафика в восточной части Тихого океана и использовалось для контрабанды наркотиков. заявление от Южного командования

Три моряка пострадали во время пожара на атомном авианосце в США.

Фото и видео: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / U.S. Southern Command