Американские военные уничтожили борт с двумя предполагаемыми наркоторговцами.

Американские Вооруженные силы нанесли очередной удар по якобы принадлежавшему наркоторговцам судну в акватории Карибского моря. По информации от западных военнослужащих из Южного командования ВС США (SOUTHCOM), жертвами операции стали два человека. Никто из американского личного состава не пострадал. Согласно сообщениям от местного разведывательного управления, борт направлялся по маршрутам наркотрафика в регионе.

По приказу командующего генерала Фрэнсиса Донована, 21 июня совместная оперативная группа Southern Spear нанесла удар по судну, управляемому признанной террористической организацией. заявление от Южного командования

После удара США по якобы перевозившему наркотики судну погибли три человека.

Фото и видео: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / U.S. Southern Command