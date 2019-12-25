Истребители МиГ-31БМ получили новейшую навигацию для работы в Арктике

Специалисты рассказали, в чем заключается трудность работы навигационной системы в регионе.

Истребители МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему для работы в Арктике. Об этом сообщили представители пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации, входящей в состав государственной корпорации"Ростех".

В процессе выполнения работ на МиГ-31БМ устанавливается новая спутниковая навигационная система. Она позволяет решать задачи навигации самолета в любой точке земного шара, включая Арктический регион. пресс-служба ОАК

Эксперты уточнили, что функционирование спутниковой навигации в арктическом регионе имеет особенности. В частности, работа ведется в сложных погодных условиях, поэтому остается неточной и сложной. Навигации мешает орбитальное положение космических аппаратов. Они не проходят в северных широтах прямо над Арктикой. Также в Арктике ощущается активность ионосферы, вызывающая проблемы для электронных устройств. Они могут сказаться на ошибках синхронизации, в расчетах позиционирования.

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Фото: МИнобороны России

