Самолет МС-21 проверили на способность противостоять обледенению

В ОАК рассказали о тестах во время полета самолета.

Российский самолет МС-21-300 прошел сертификационные испытания на обледенение. Об этом заявили представители пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав "Ростеха". Специалисты объяснили, что воздушное судно совершило 14 полетов. Их продолжительность варьировалась от трех до пяти часов. Экипажи находились над акваторией Белого моря, Печорской губой Баренцева моря, на территории Приполярного Урала, а также в районе Новой Земли.

Днем самолет вернулся из аэропорта Архангельска в Жуковское на аэродром "Раменское". Создатели самолета заявили об успешной проверке антиобледенительной системы МС-21-300. Они подтвердили возможность пассажирского лайнера безопасно совершать рейсы в условиях повышенной влажности, а также при сильных морозах.

Испытательные полеты на МС-21 совершили Василий Севастьянов, Сергей Кудряшов, Николай Фонурин, Александр Попов, Николай Григорьев.

"Ростех" намерен оставить "Сухой" и МиГ без отдельных юрлиц.

Фото и видео: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации