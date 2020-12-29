Мантуров: производство МС-21 потенциально может составить до 100 самолетов в год

Глава Минпромторга раскрыл планы по производству нового российского самолета.

Денис Мантуров рассказал о том, что производство российских самолетов МС-21 потенциально может составить до 100 единиц ежегодно. Такое заявление глава Минпромторга сделал в эфире на YouTube-канале "Соловьев Live". По словам спикера, такой показатель запланирован в перспективе.

На начальном этапе мы должны выйти за период три года, а это получается конец следующего года, - это первые четыре машины, то 2023 год - порядка 10-15 машин, 2024 год - мы должны выйти под 30 машин, с 2025 года - 36 и нарастить до 72 машин по году Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Чиновник уточнил, что 100 самолетов в год Россия будет выпускать в том случае, если потребность в бортах возникнет не только внутри государства, но и за границей. В конце 2022 года производитель получит сертификат, после чего начнутся первые поставки МС-21. В Минпромторге предположили, что первым заказчиком воздушного судна станет "Аэрофлот", за ним - Red Wings и другие отечественные авиакомпании.

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Видео: Youtube/Соловьёв LIVE