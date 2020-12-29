Минпромторг: около 70 млн доз вакцины "Спутник V" поставят в регионы до июня

Денис Мантуров рассказал о производстве российской вакцины от коронавируса.

Около 70 млн доз вакцины "Спутник V" поставят в регионы до июня. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" ведущему рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновник уточнил, что на данный момент профильное ведомство совместно с фармацевтическими компаниями сформировали прогнозный план по изготовлению препарата.

Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения, это под 70 миллионов доз должно быть поставлено в регионы. Это до июня месяца Денис Мантуров, глава Минпромторга России

По данным спикера, до завершения указанного периода в России прививку от коронавируса получат около 68 миллионов граждан. При этом государство обладает возможностями для увеличения производственных мощностей. На базе зарубежных площадок партнеры могут изготовить за год около 350 млн доз вакцины "Спутник V".

В России с января по март выпустят 33 миллиона доз "Спутника V".

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE