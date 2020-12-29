Объёмы выпуска вакцины должны только наращиваться.

В России с января по март выпустят 33 миллиона доз "Спутника V". Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, на данный момент в России произведено уже 6,5 миллионов доз вакцины. В январе должны произвести 7 миллиона доз, в феврале 11 миллионов, в марте - 15 миллионов.

С января по март, подчеркнул Мантуров, в регионы отправят 16,8 млн доз вакцины "Спутник V".

На февраль мы рассчитываем 5,7 млн доз отправить и почти 9 млн доз на март месяц. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Он отметил, что объёмы выпуска вакцины должны только наращиваться. Также министр сообщил, что до конца января производство "Спутник V" начнется на предприятиях компании "Р-Фарм".

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