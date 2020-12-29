В 13 регионах России наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в российских регионах. Её слова приводит агентство "РИА Новости".

Этап стабилизации и снижения мы отмечаем в 72 регионах Российской Федерации. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что ещё в 13 регионах России наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации и рост количества заражений.

Ранее мы писали, что масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале.

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