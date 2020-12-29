Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в российских регионах. Её слова приводит агентство "РИА Новости".
Этап стабилизации и снижения мы отмечаем в 72 регионах Российской Федерации.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она подчеркнула, что ещё в 13 регионах России наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации и рост количества заражений.
Ранее мы писали, что масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все