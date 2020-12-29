Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале. Об этом сегодня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишут "РИА Новости".
По её словам, "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", уже поступила в гражданский оборот. Её уже применяют для вакцинирования населения.
При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Ранее Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России.
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