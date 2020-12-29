"ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", уже поступила в гражданский оборот.

Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале. Об этом сегодня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишут "РИА Новости".

По её словам, "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", уже поступила в гражданский оборот. Её уже применяют для вакцинирования населения.

При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Ранее Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России.

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