В России нашли более 60 ранее неизвестных вирусов

Александр Агафонов рассказал о ближайших задачах российских вирусологов.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", расположенный в городе Новосибирск, при Роспотребнадзоре выявил на территории страны в рамках работы по предотвращению глобальных пандемий более 60 ранее неизвестных вирусов. В настоящее время местные ученые занимаются их изучением. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал генеральный директор Александр Агафонов, выступая на научном научно-производственном форуме "Золотая долина" в Академгородке. По его словам,вирусологи теперь должны понять и предсказать, как и чем в будущем человек будет болеть, а также какой ущерб заболевания могут нанести обществу и государству. Эти данные помогут властям определить способы борьбы с проблемами.

Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей Российской Федерации. Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека. Уже более 50 субъектов федерации прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру. Александр Агафонов, эксперт

Представители "Вектора" отдельно выделили несколько вирусов и изучили их биологическое свойство. Александр Агафонов заметил, что ученые хотят получить ответ о том, насколько эволюция этих вирусов будет стремительной, во что она перерастет и появится ли такой штамм, который будет иметь пандемические свойства. По мнению эксперта, важно внедрять возможности искусственного интеллекта и нейросетей в исследования. Это поможет предсказать структуры новых лекарств и новых вакцин.

Фото: Piter.tv