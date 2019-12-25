Роспотребнадзор назвал симптомы пневмонии

При появлении симптомов пневмонии специалисты рекомендовали не заниматься самолечением.

Кашель, подъем температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и ухудшение общего самочувствия являются симптомами пневмонии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора для корреспондентов "РИА Новостей". Специалисты уточнили, что речь идет о заболевании, связанном с воспалением легочной ткани. Чаще всего проблема возникает из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций: бактерий, вирусов, грибов. Медики уточнили, что пневмония может являться как самостоятельной болезнью, так и осложнением от коронавирусной инфекции, кори, коклюша и прочего. Также известно, что порядка 80 процентов осложнений гриппа у взрослых также приходится именно на пневмонию.

Внебольничная пневмония диагностируется в первые 48 часов после появления симптомов, таких как лихорадка, кашель, выделение мокроты и одышка. Наиболее тяжело эта болезнь протекает у пожилых людей и лиц с наличием сопутствующих заболеваний. пресс-служба Роспотребнадзора

В пресс-службе надзорного ведомства заметили, что своевременная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори, коклюша остается в России самым эффективным средством профилактики пневмонии. Также эксперты призывают граждан соблюдать здоровый образ жизни, а также мыть рыки с мылом и антисептиком. Важно обращать внимание на социальную дистанцию и регулярно проветривать помещение.

В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С.

Фото: Piter.tv