В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

В России создан и зарегистрирован первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве отметили, что задачу реализовали ученые из ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Тест функционирует на основе петлевой изотермической амплификации. Он позволяет ща 25-30 минут определить наличие или отсутствие в организме пациента вируса. Ранее на такой исследование приходилось тратить от полутора до двух часов. Благодаря новому проекту специалисты ускорили процесс диагностики заболевания по сравнению с существующими традиционными методами. Дополнительно разработка имеет важное значение для скрининга, оперативного выявления заболевших для назначения им эффективной терапии и принятия властями при необходимости противоэпидемических мер.

Разработка проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья. пресс-служба Роспотребнадзора

Напомним, что гепатит С представляет из себя инфекционное заболевание, которое передается через кровь. Оно может вызывать у человека серьезные поражения печени, включая цирроз и рак. Наиболее уязвимы перед данным вирусом люди с ослабленным иммунитетом.

