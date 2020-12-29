Минпромторг не увидел проблем с поставками масла и сахара по фиксированным ценам

По словам эксперта, малые и средние фирмы испытывают проблемы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров не увидел проблем с поставками растительного масла и сахара по фиксированным ценам. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отметим, что в декабре производители при участии Минсельхоза и Минпромторга 16 декабря 2020 года подписали соглашения, по которым оптовая цена за килограмм сахара не должна превышать 36 рублей, за литр подсолнечного масла — 95 рублей. Что до розничных цен, то здесь максимальные отметки выставили на уровне 46 и 110 рублей соответственно.

Мантуров подчеркнул, что информация о проблемах с поставками "некорректная, не соответствует действительности".

При этом председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал о недоработке соглашения о регулировании цен. Его слова приводит телеканал "360". По его словам, у компаний малых и средних размеров наблюдаются проблемы с поставками сахара и масла, так как они закупают продукцию на базах, а не напрямую у поставщиков, как это делают большие фирмы.

Дистрибьютеры же не вошли в декабрьское соглашение.

Идею госрегулирования цен на товары первой необходимости без участия государства в цепочке ценообразования я считаю негативной. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла

Ранее Володин заявил, что за ситуацию с ростом цен на продукты должно отвечать Минэкономразвития.

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