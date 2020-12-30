Володин: за ситуацию с ростом цен на продукты должно отвечать Минэкономразвития

Председатель ГД объяснил, что шаги правительства оказались своевременными.

Вячеслав Володин заявил, что за ситуацию с ростом цен на продукты должно отвечать Минэкономразвития. Об этом председатель Госдумы РФ сообщил журналистам телеканала "Россия-24". По мнению спикера нижней палаты парламента, ответственность за подорожание товаров первой необходимости и базовых продуктов несут представители профильного ведомства. Он напомнил, что именно это министерство имеет регуляторные инструменты в сфере ценообразования.

В руках Минэкономразвития есть те регуляторы, которые должны были быть использованы, в том числе учитывая, что за министерством и анализ, и прогноз, то это все вместе должно было дать эффект...И необходимо каждый раз вмешательство президента, чтобы остановить рост цен или заставить чиновников выполнять свою работу Вячеслав Володин, российский депутат

По словам парламентария, данный пример показывает, что всегда должен быть ответственный за конкретный вопрос. Володин уточнил, что Минсельхоз и Минпромторг также должны были контролировать ценообразование. Однако депутаты пришли к выводу на заседании ГД, что по данной проблеме необходимо заслушать министра.

Депутат уверен, что шаги российского правительства по урегулированию ситуации оказались своевременными.

Госдума в 2020 году приняла 122 закона по социальной тематике.

Видео: Youtube/Россия 24