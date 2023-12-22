Эксперт объяснила, почему отдых в Сочи дороже Турции

Эльмира Ахвердиева призвала правительство внедрить в работу зарубнжный опыт.

Эксперт объяснила журналистам телеканала "360", почему отдых в Сочи российским туристам обходится дороже, чем в Турции. Руководитель туристического агентства Fun&Sun "Беляево" Эльмира Ахвердиева отметила, что на отечественных курортах постепенно растет качество отдыха, но цены на него увеличиваются гораздо более быстрыми темпами. Она пояснила, что во многом стоимость зависит от конкретного региона, уровня отеля и прочих параметров. В среднем рост цен составил 10-15 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Основной причиной такой ситуации специалист считает инфояцию. В частности, связанную с подорожанием продуктов питания, услуг и товаров, ростом тарифов на ЖКХ и увеличением заработной платы персонала.

Цены активно растут, но вместе с ними увеличивается спрос на отдых в предстоящем сезоне. Конечно, цены были наиболее выгодные на этапе раннего бронирования — это ориентировочно январь–марта 2024 года: туроператоры закладывали от 10 до 30% скидки на данном этапе. Эльмира Ахвердиева

В результате рост цен на отечественные курорты заставляет граждан выбирать иностранные варианты. Эльмира Ахвердиева призвала федеральное правительство перенять зарубежный опыт в отрасли и ввести четкую классификацию отелей и номеров в зависимости от уровня услуг и месторасположения. Она добавила, что дополнительно власти страны могут установить верхнюю планку цен. Эксперт заметила, что за границей во многих странах работает такая схема, как "сделаешь меньше цены — получишь сниженный налог".

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Фото: Piter.tv