  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Almasria заменит Southwind Airlines при авиаперевозках из Петербурга из Египет
Сегодня, 16:10
141
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Almasria заменит Southwind Airlines при авиаперевозках из Петербурга из Египет

0 0

Southwind Airlines была основана в Турции в апреле 2022 года для перевозки российских туристов на турецкие курорты и базируется в Анталье.

Египетская авиакомпания Almasria начнет выполнять рейсы из Петербурга в Шарм-эш-Шейх вместо турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Согласно сообщению, с 26 мая из Северной столицы на египетский курорт будет летать Almasria. Ранее Евросоюз запретил авиакомпании Southwind Airlines использовать европейское воздушное пространство из-за подозрений в том, что компанию контролирует Россия. Southwind Airlines отвергла обвинения и заявила, что намерена оспорить это решение в суде.

Southwind Airlines была основана в Турции в апреле 2022 года для перевозки российских туристов на турецкие курорты и базируется в Анталье. Первый рейс в Россию компания осуществила в августе прошлого года.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Правительство Петербурга

Теги: авиаперевозки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии