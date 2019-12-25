Председатель Госдумы Володин рассказал, как встретит Новый год

Вячеслав Володин рассказал, как встретит Новый год. Об этом председатель Госдумы России заявил журналистам телеканала "Россия-24". Также политик пожелал согражданам счастья и здоровья в наступающем 2021 году. Он надеется, что все проблемы и вызовы из 2020 года уйдут в прошлое.
Новый год – это семейный праздник, возможность с семьёй встретить, с близкими Новый год. Поэтому я не исключение, буду так же, как и все, встречать новый год дома, с семьёй
Вячеслав Володин, российский депутат
Парламентарий напомнил, что после праздничных дней по России начнется работа в избирательных округах, а после этого - начнутся заседания ГД, Сейчас депутаты продолжают работать с избирателями по своим округам, чьи интересы представляют в нижней палате парламента.
Жириновский назвал возможных преемников Путина.
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