Председатель Госдумы Володин рассказал, как встретит Новый год

Депутат объяснил, чем занимаются депутаты во время праздников.

Вячеслав Володин рассказал, как встретит Новый год. Об этом председатель Госдумы России заявил журналистам телеканала "Россия-24". Также политик пожелал согражданам счастья и здоровья в наступающем 2021 году. Он надеется, что все проблемы и вызовы из 2020 года уйдут в прошлое.

Новый год – это семейный праздник, возможность с семьёй встретить, с близкими Новый год. Поэтому я не исключение, буду так же, как и все, встречать новый год дома, с семьёй Вячеслав Володин, российский депутат

Парламентарий напомнил, что после праздничных дней по России начнется работа в избирательных округах, а после этого - начнутся заседания ГД, Сейчас депутаты продолжают работать с избирателями по своим округам, чьи интересы представляют в нижней палате парламента.

Жириновский назвал возможных преемников Путина.