Жириновский назвал возможных преемников Путина

В список кандидатов вошли семь человек.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" назвал возможных преемников президента РФ Владимира Путина.

Политик заявил, что в список кандидатов на пост главы государства входят премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета федерации Валентина Матвиенко.

Также Жириновский отметил, что преемником может стать кто-то другой, намекая на себя.

Ранее в Кремле сообщили о планах Путина сделать прививку от коронавируса.

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