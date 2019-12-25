В Кремле сообщили о планах Путина сделать прививку от коронавируса

Совсем недавно российский лидер говорил, что не сделал прививку из-за того, что использование вакцины еще не было одобрено для его возрастной категории.

В Кремле сообщили о планах президента Владимира Путина сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Путин принял окончательно решение и ждет завершения формальностей. Как отметил Песков, "в обозримой перспективе" глава государства сам сообщит о своем намерении. Также помощник президента попросил оставить тему того, что дочь президента вошла в группу добровольцев для тестирования вакцины. Он подчеркнул, что "это все-таки личное жизненное пространство Путина". Глава государства уже рассказал о своем шаге дочери, чтобы продемонстрировать степень доверия к российской вакцине.

Напомним, что в августе Путин заявил, что одна из его дочерей прививалась вакциной от коронавируса. По словам президента, таким образом дочка "поучаствовала в эксперименте".

Ранее мы сообщили, что в Германии началась массовая вакцинация.

Фото: kremlin.ru