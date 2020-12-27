Первыми вакцину получат пожилые и работники домов престарелых.

В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса. Об этом стало известно в эфире телеканала Welt.

Первая вакцинация в Германии состоялась накануне в Саксонии-Анхальт. Там привили 101-летнюю Эдит Квойцала. Это было исключение. Официально кампания по вакцинации начинается в воскресенье.

Первой инфицированной было 101 год, следующие также были старше 100 лет, таким образом, трое первых инфицированных были старше 100 лет…Я говорила с нашей первой вакцинированной, госпожой Хазе, у нее все хорошо, она очень хорошо все перенесла, рассказала, что боли не почувствовала. - Дилек Калайчи, сенатор Берлина

Первые партии вакцины Pfizer|BioNTech поступили в Германию на текущей неделе после регистрации в ЕС. Общий объем партии составил около 100 тыс. доз. Всего Германия получит 1,3 млн доз вакцины.

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Видео: Youtube/ABC News (Australia)