В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса. Об этом стало известно в эфире телеканала Welt.
Первая вакцинация в Германии состоялась накануне в Саксонии-Анхальт. Там привили 101-летнюю Эдит Квойцала. Это было исключение. Официально кампания по вакцинации начинается в воскресенье.
Первой инфицированной было 101 год, следующие также были старше 100 лет, таким образом, трое первых инфицированных были старше 100 лет…Я говорила с нашей первой вакцинированной, госпожой Хазе, у нее все хорошо, она очень хорошо все перенесла, рассказала, что боли не почувствовала.
- Дилек Калайчи, сенатор Берлина
Первые партии вакцины Pfizer|BioNTech поступили в Германию на текущей неделе после регистрации в ЕС. Общий объем партии составил около 100 тыс. доз. Всего Германия получит 1,3 млн доз вакцины.
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Видео: Youtube/ABC News (Australia)
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