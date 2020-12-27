В 15% случаев (4 240 человек) болезнь протекает без клинических проявлений.

В России выявлено 28 284 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Больше всего заболевших зафиксировано в Москве – 6 620 человек. В северной столице коронавирусом заболели 3 761 гражданин, в Подмосковье – 1 609 человек. В Нижегородской области коронавирус подтвердился у 499 человек, в Свердловской области – у 409 граждан. Далее по списку идут Псковская (398), Ростовская (393) и Воронежская (390) области. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы на Чукотке (0,2%), в Еврейской автономной области (0,4%) и в Республике Тыва (0,5%).

За последние сутки скончались 522 человека, выздоровело 24 390 пациентов.

Ранее мы сообщили, что глава МЧС поздравил спасателей с профессиональным праздником.

Видео: спопкоронавирус.рф