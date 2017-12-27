Глава МЧС поздравил спасателей с профессиональным праздником

Зиничев обратился к пожарным, спасателям, летчикам, горноспасателям, врачам, психологам и всем тем, кто своим трудом заслужил уважение людей.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил спасателей с профессиональным праздником и с 30-летним юбилеем министерства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поздравления министра.

Особые слова благодарности глава МЧС высказал ветеранам, которые стояли у истоков создания МЧС. Он отметил, что все те, кто предан профессии, заслуживают уважение.

Каждый из вас, не жалея сил, с честью выполняет свой профессиональный долг. Вы первыми приходите на помощь. Невзирая на опасность, вы боретесь со стихией. - сказано в поздравлении

В пресс-службе МЧС сообщили, что за последние 30 лет было спасено свыше 2,5 млн человек. Помощь получили более 5 млн человек. Спасателям удалось ликвидировать более 31 тыс. чрезвычайных ситуаций, потушено свыше 6,9 млн пожаров, обезврежено около 1,7 млн взрывоопасных предметов, проведено свыше 500 гуманитарных операций за рубежом.

Ранее мы сообщили, что в России более 1 млн пенсионеров являются должниками по кредитам.

Видео: Youtube/МЧС России