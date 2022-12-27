Путин поздравил МЧС с Днем спасателя

Глава РФ поблагодарил сотрудников ведомства за работу в чрезвычайно сложных условиях.

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников ГУ МЧС с Днем спасателя. Профессиональный праздник отмечается 27 декабря. Глава государства считает весомым вклад специалистов в вопросе обеспечения безопасности жителей новых, присоединившихся к составу РФ регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Политик напомнил и о работе представителей экстренного ведомства по разминированию территорий и доставке гуманитарных грузов гражданам. Он выразил надежду на то, что МЧС будет и дальше заниматься профилактикой чрезвычайных ситуаций. Лидер РФ полагает, что работники данной структуры выполняют свой долг в трудных условиях и оперативно, помогая тем, кто попал в беду. При этом специалисты показывают хороший уровень подготовки, мужество и решительность. По словам Владимира Путина, именно в таких традициях следует воспитывать молодое поколение. Он призвал новичков равняться на ветеранов отечественных спасательных подразделений.

Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России... Это и доставка гумгрузов, и участие в разминировании, и проведение аварийно-восстановительных работ. Владимир Путин, президент РФ

Также глава страны уверен, что стоит заниматься совершенствованием и развитием профессиональных навыков, а также добиваться безупречной слаженности и эффективного использования оборудования, цифровых технологий в работе ГУ МЧС.

Путин отметил успешное сотрудничество стран СНГ.

Фото и видео: Kremlin.ru