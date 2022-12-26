Это, по его словам, показал устойчивый рост товарооборота.

Президент РФ Владимир Путин отметил успешное сотрудничество стран СНГ. Об этом он заявил на неформальном саммите лидеров СНГ.

Глава государства отметил, что в 2022 году многоплановое взаимодействие стран СНГ развивалось успешно. Это, по его словам, показал устойчивый рост товарооборота между Россией со всеми государствами-членами содружества.

За январь-октябрь он увеличился на 6,6%, до 81,5 млрд долларов. И есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 млрд долларов. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ.

Видео: kremlin.ru