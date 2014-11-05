Глава государства подчеркнул, что страны содружества связывает общая история.

Президент РФ Владимир Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. Об этом он заявил на неформальном саммите лидеров СНГ.

Глава государства подчеркнул, что страны содружества связывает общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции.

И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши государства. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что 99,9% россиян готовы на все ради Родины

Видео: kremlin.ru