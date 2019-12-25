Путин: 99,9% россиян готовы на все ради Родины

По словам главы государства, для него нет ничего необычного в этой цифре.

Президент России Владимир Путин считает, что 99,9% россиян готовы на все ради Родины. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

По словам главы государства, для него нет ничего необычного в этой цифре. При этом Путин отметил, что лишний раз убедился в том, что Россия является особой страной с особыми людьми.

Также президент добавил, что это "подтверждается на протяжении всей истории существования России.

Ранее Путин назвал объединение русского народа целью России.

Фото: kremlin.ru