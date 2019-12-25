Путин: 99,9% россиян готовы на все ради Родины

Президент России Владимир Путин считает, что 99,9% россиян готовы на все ради Родины. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
По словам главы государства, для него нет ничего необычного в этой цифре. При этом Путин отметил, что лишний раз убедился в том, что Россия является особой страной с особыми людьми.
Также президент добавил, что это "подтверждается на протяжении всей истории существования России.
Ранее Путин назвал объединение русского народа целью России.
Фото: kremlin.ru
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