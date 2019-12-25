Путин назвал объединение русского народа целью России

Глава государства напомнил, что с 2014 года Россия предпринимала попытки разрешить ситуацию на Украине мирным путем.

Президент России Владимир Путин назвал объединение русского народа целью страны. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства напомнил, что с 2014 года Россия предпринимала попытки разрешить ситуацию на Украине мирным путем, однако "другая сторона был настроена по-другому". По этой причине, по словам Путина, Москва была вынуждена встать на защиту людей.

"Разделяй и властвуй" – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Запад веками хотел "раздробить" Россию.

Фото: kremlin.ru