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Путин назвал объединение русского народа целью России
Сегодня, 15:21
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Путин назвал объединение русского народа целью России

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Глава государства напомнил, что с 2014 года Россия предпринимала попытки разрешить ситуацию на Украине мирным путем.

Президент России Владимир Путин назвал объединение русского народа целью страны. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства напомнил, что с 2014 года Россия предпринимала попытки разрешить ситуацию на Украине мирным путем, однако "другая сторона был настроена по-другому". По этой причине, по словам Путина, Москва была вынуждена встать на защиту людей.

"Разделяй и властвуй" – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Запад веками хотел "раздробить" Россию.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, народ, объединение, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Rambovski6119
Сегодня 18:23

А что, 22 года русский народ был разъединён ???

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