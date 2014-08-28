Путин: Запад веками хотел "раздробить" Россию

Он подчеркнул, что в этом нет ничего нового, поскольку так было всегда.

Запад веками хотел "раздробить" Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

По словам главы государства, у стратегических противников России стоит цель дезинтеграции и ослабления страны. Он подчеркнул, что в этом нет ничего нового, поскольку так было всегда.

Достаточно посмотреть соответствующую литературу. Всегда строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся им это сделать. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал проанализировать вооружения НАТО.

Видео: kremlin.ru