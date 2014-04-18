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Путин призвал проанализировать вооружения НАТО

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Глава государства отметил, что у Москвы есть вся информациях о силах альянса и применяемых им средствах.

Президент РФ Владимир Путин призвал проанализировать вооружения НАТО для строительства ВС РФ. Об этом он заявил на коллегии Минобороны.

Глава государства отметил, что у Москвы есть вся информациях о силах альянса и применяемых им средствах. Он призвал проанализировать все, что имеется, для повышения боевых возможностей российских войск и отечественных спецслужб.

Огромный боевой опыт получили наши части в ходе спецоперации. Задача министерства обороны тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин запустил работу Ковыктинского месторождения.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, вооружение, нато, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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