Глава государства отметил, что у Москвы есть вся информациях о силах альянса и применяемых им средствах.

Президент РФ Владимир Путин призвал проанализировать вооружения НАТО для строительства ВС РФ. Об этом он заявил на коллегии Минобороны.

Глава государства отметил, что у Москвы есть вся информациях о силах альянса и применяемых им средствах. Он призвал проанализировать все, что имеется, для повышения боевых возможностей российских войск и отечественных спецслужб.

Огромный боевой опыт получили наши части в ходе спецоперации. Задача министерства обороны тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин запустил работу Ковыктинского месторождения.

Видео: kremlin.ru