Президент РФ Владимир Путин призвал проанализировать вооружения НАТО для строительства ВС РФ. Об этом он заявил на коллегии Минобороны.
Глава государства отметил, что у Москвы есть вся информациях о силах альянса и применяемых им средствах. Он призвал проанализировать все, что имеется, для повышения боевых возможностей российских войск и отечественных спецслужб.
Огромный боевой опыт получили наши части в ходе спецоперации. Задача министерства обороны тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин запустил работу Ковыктинского месторождения.
Видео: kremlin.ru
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