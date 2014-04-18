Он подчеркнул, что это месторождение является крупнейшим в Восточной Сибири.

Президент России Владимир Путин запустил работу Ковыктинского месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства дал старт работе Ковыктинского месторождения по видеосвязи. Он подчеркнул, что это месторождение является крупнейшим в Восточной Сибири, а его извлекаемые запасы составляют 1,8 трлн кубометров газа. Также Путин добавил, что для доставки энергоресурсов в "Силу Сибири" построили трубопровод длиной 800 км.

Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит три тысячи километров. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что удостоенные госнаград россияне пишут историю страны.

Видео: kremlin.ru