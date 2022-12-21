Президент РФ Владимир Путин заявил, что удостоенные госнаград россияне пишут историю страны. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
По словам главы государства, все достижения тех, кто удостоился наград, являются вдохновляющим примером для общества, для граждан страны и прежде всего для молодежи.
Своими делами и поступками вы буквально пишите историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной.
Видео: kremlin.ru
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