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Путин заявил, что удостоенные госнаград россияне пишут историю страны

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По его словам, все достижения тех, кто удостоился наград, являются вдохновляющим примером для общества.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удостоенные госнаград россияне пишут историю страны. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

По словам главы государства, все достижения тех, кто удостоился наград, являются вдохновляющим примером для общества, для граждан страны и прежде всего для молодежи.

Своими делами и поступками вы буквально пишите историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, государственная награда, награждение, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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