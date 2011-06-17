Путин заявил, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что ситуация в республике остается весьма сложной. Он подчеркнул, что ключевым вопросом является безопасность людей в регионе.
Также во время беседы Путин и Пасечник обсудили ситуацию с угольной отраслью в ЛНР. Врио главы республики указал на сложности из-за участия большинства работников в боевых действиях.
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