Президент России Владимир Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Глава государства подчеркнул, что российские войска находятся на острие решения самых сложных задач. Он отметил, что искренне считает их героями.
Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом, я думаю об этом постоянно. И мы, безусловно, желаем им успеха.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин выразил благодарность участникам спецоперации.
Видео: kremlin.ru
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