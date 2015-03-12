Глава государства подчеркнул, что российские войска находятся на острие решения самых сложных задач.

Президент России Владимир Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что российские войска находятся на острие решения самых сложных задач. Он отметил, что искренне считает их героями.

Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом, я думаю об этом постоянно. И мы, безусловно, желаем им успеха. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин выразил благодарность участникам спецоперации.

Видео: kremlin.ru